Россиянин пожаловался на незакрывающуюся китайскую Ora

Владелец китайской Ora 03 рассказал о проблемах с дверями

Китайский автомобиль Ora 03 преподнес владельцу неприятный сюрприз. Свою историю россиянин опубликовал на портале для автомобилистов Drive2.

По его словам, причиной сюрреалистической ситуации стали проблемы с дверями, которые в какой-то момент отказались закрываться. Сначала в закрытом положении заблокировался замок с водительской стороны и при попытке захлопнуть дверь уперся в скобу. Потом ситуация повторилась почти со всеми остальными дверями. В какой-то момент закрыть удавалось только заднюю правую.

«Что мы только ни делали! И физический ключ вытащили, им пробовали, и нашли в мануале аварийную разблокировку дверей, и с брелока, и кнопками в салоне. Ничего. Бубен звенел, а мы танцевали», — рассказал автовладелец. Единственное, что оставалось делать в этой ситуации, так это заклеивать двери скотчем и вызывать эвакуатор.

Ранее была опубликована история о неисправностях другого китайского автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max. Там виновником проблемы оказался неисправный вариатор.