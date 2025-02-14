Россиянин пять раз выстрелил в отца из-за отказа дать ключи от автомобиля

В Нижнекамске сын пять раз выстрелил в отца из-за отказа дать ключи от машины

В Нижнекамске мужчина пять раз выстрелил в отца из пневматического пистолета из-за отказа дать ключи от машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сейчас».

По данным канала, ЧП произошло после свадьбы стрелка. На следующий день он пришел к отцу домой и требовал дать ему ключи от автомобиля. Между ними произошла ссора, потому что отец отказал сыну. Мужчина ушел и через какое-то время вернулся с пневматическим пистолетом и пять раз выстрелил в отца.

В итоге на суде мужчины помирились и дело было прекращено.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл 62-летний бизнесмен тестировал прицел-тепловизор на нарезном карабине и случайно выстрелил в своего стоящего рядом 41-летнего сына.