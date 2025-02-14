Россиянин запер знакомую в квартире и угрожал облить кислотой

Суд Самары рассмотрит дело державшего знакомую в квартире под угрозой кислоты

В Самаре завершили расследование дела в отношении 36-летнего местного жителя, который удерживал знакомую в квартире и угрожал облить ее кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

По данным следствия, фигурант приревновал знакомую и неоднократно угрожал ей расправой, рассказывая, что обольет ее серной кислотой. Так, в июне 2024 года он закрыл женщину в квартире и не выпускал. Тогда пострадавшая примирилась с ним для того, чтобы освободиться, и при первой возможности сбежала.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и части 1 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением») УК РФ. Все материалы дела переданы в суд.

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