Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 20 лет назад

В Москве задержали мужчину по подозрению в совершенной расправе 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 24 августа 2015 года мужчина находился в квартире в Береговом проезде, где на почве личных неприязненных отношений нанес два колото-резанных ранения знакомому, после чего скрылся. Пострадавший не выжил.

Сразу установить преступника не удалось. В рамках проведения работы по раскрытию дел прошлых лет повторно изучили материалы уголовного дела и ранее собранные доказательства. При проведении дополнительных следственных действий получилось восстановить фотоизображение фигуранта с камер видеонаблюдения. Это изображение было показано свидетелю, который опознал его как преступника.

Обвиняемый задержан в Оренбургской области и доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за совершенную 17 лет назад расправу с изнасилованием девушки.