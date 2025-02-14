Россиянка получила 13 лет за передачу Киеву данных о военных объектах

Ростовский облсуд дал 13 лет россиянке Рябовой за госизмену в пользу Украины

Ростовский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 37-летнюю россиянку Евгению Рябову за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что в январе 2023 года женщина вышла на контакт с представителем украинской спецслужбы и передала ему через мессенджер данные о месторасположении военных объектов. Разглашенная ею информация могла быть использована против безопасности России.

Преступную деятельность Рябовой выявили сотрудники управления ФСБ по Ростовской области.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в Крыму суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за работу на Службу безопасности Украины.