Российские военные рассказали о сорванной попытке прорыва ВСУ под Курском

МО России: Морпехи 810-й гвардейской бригады сорвали попытку прорыва ВСУ

Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады сорвали попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

В беседе с представителем ведомства командир гаубичного взвода с позывным Гром заявил, что попытка ВСУ прорвать оборону российских военных провалилась, так как бойцы своевременно выявили колонну и совместно с операторами БПЛА открыли по ней огонь.

«Расчет FPV остановил колонну, и мы уже начали отрабатывать по пехоте, которая высаживалась (...) Противник был разгромлен (...) Все уже, в принципе, были уничтожены», — рассказал военный.

Утром 6 февраля ВСУ предприняли новую попытку наступления в Курской области. Колонна украинских войск численностью, по разным данным, от 400 до 600 человек при поддержке техники двинулась со стороны хутора Колмаков. В Минобороны России заявили, что попытка контрнаступления была сорвана.