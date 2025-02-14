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07:46, 14 февраля 2025Россия

Российский губернатор сообщил о смерти мирного жителя при ударе БПЛА

Белгородский глава Гладков сообщил о смерти жителя села Кукуевка из-за БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал житель села Кукуевка Белгородской области. О смерти мужчины сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал чиновник, трагедия произошла при ударе ВСУ по частному домовладению.

Кроме того, по словам чиновника, удары БПЛА также повредили в селе семь домовладений и четыре легковых автомобиля. Еще три домовладения и три автомобиля повреждены в селе Долгое. «Информация о последствиях уточняется», — подытожил Гладков.

Как сообщали в Минобороны России, всего над регионами страны за ночь были сбиты 50 БПЛА ВСУ, большая часть из них — над Белгородской областью.

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