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13:56, 14 февраля 2025Силовые структуры

Российский студент получил шесть лет колонии за вербовку знакомых в украинский легион

В Алтайском крае студент сел в колонию на 6 лет за вербовку в украинский легион
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Алтайском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы 18-летнего студента за вербовку людей в украинское формирование «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал видео задержания юноши.

По данным спецслужб, молодой человек еще расклеивал «антироссийские» листовки.

Также получил срок его приятель за подготовку теракта на железной дороге.

13 февраля сообщалось, что суд приговорил к пяти годам условно подростка из Кемерово за участие в деятельности «Легиона "Свобода России"».

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