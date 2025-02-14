Российский студент получил шесть лет колонии за вербовку знакомых в украинский легион

В Алтайском крае студент сел в колонию на 6 лет за вербовку в украинский легион

В Алтайском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы 18-летнего студента за вербовку людей в украинское формирование «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал видео задержания юноши.

По данным спецслужб, молодой человек еще расклеивал «антироссийские» листовки.

Также получил срок его приятель за подготовку теракта на железной дороге.

13 февраля сообщалось, что суд приговорил к пяти годам условно подростка из Кемерово за участие в деятельности «Легиона "Свобода России"».