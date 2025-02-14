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14:07, 14 февраля 2025Путешествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском аэропорту

Самолет госавиации выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми Большое Савино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в 12:30 по московскому времени. Из-за этого аэропорт российского города был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. По данным Telegram-канала «Авиаторщина», следовавшие в Пермь два рейса перенаправили на запасные аэродромы в Екатеринбурге и Ижевске.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы ВПП при посадке на Гыданском полуострове. Пассажиры не пострадали, а воздушное судно отбуксировали на стоянку.

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