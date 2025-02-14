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10:01, 14 февраля 2025Россия

Сенатор раскрыл мотивы Трампа в желании вернуть Россию в состав G8

Сенатор Пушков: Трамп хочет ослабить партнерство России с Китаем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

В Совете Федерации раскрыли мотивы президента США Дональда Трампа в желании вернуть Россию в состав G8. По мнению сенатора Алексея Пушкова, он хочет ослабить партнерство России с Китаем, передает РИА Новости.

«Трамп считает, что, исключив Россию из "Большой восьмерки", Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников. А это, в свою очередь, противоречит интересам США. Вот что имеет ввиду Трамп, когда говорит, что это было ошибкой», — обозначил Пушков.

Сенатор отметил, что Вашингтон не может враждовать одновременно и с Москвой, и с Пекином, поэтому рассчитывает ослабить партнерство России с Китаем.

«На фоне этой "большой игры" в "Большом треугольнике" — СШA, Россия и Китай — Украина для Трампа не более, чем помеха, лишняя головная боль, мешающая заняться более важными делами», — выразил мнение Пушков, добавив, что сейчас перед Трампом стоит задача «устранить эту головную боль».

Ранее Трамп заявил о желании вернуть Россию в «Большую семерку». Он назвал ошибкой исключение страны из объединения.

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