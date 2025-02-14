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14:01, 14 февраля 2025Мир

Шеф Пентагона оценил возможность возвращения Украины к границам 2014 года

Глава Пентагона Хегсет: Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Yves Herman / Reuters

Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет, его слова приводит CNN.

«Моя работа сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы привнести в разговор реализм. Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна», — заявил глава Пентагона.

Хегсет также назвал маловероятным размещение американских войск на Украине и вступление страны в НАТО в процессе мирного урегулирования конфликта.

Ранее заместитель спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул заявил, что США не исключают возвращения Украины к границам 2014 года и ее вступления в НАТО. По словам Коула, официальные переговоры по урегулированию украинского конфликта еще не начались, а Вашингтон все еще обсуждает с европейцами и украинцами способы его разрешения.

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