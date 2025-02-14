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12:43, 14 февраля 2025Мир

В США оценили возможность возвращения Украины к границам 2014 года

Джон Коул: США не исключают возвращения Украины к границам 2014 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США не исключают возвращения Украины к границам 2014 года и вступления страны в НАТО. Об этом заявил заместитель спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул в интервью агентству Reuters.

«Прямо сейчас это все еще обсуждается», — так Коул ответил на вопрос, исключил ли Вашингтон возможное членство Украины в НАТО.

Он добавил, что вопрос возвращения Украины к границам 2014 года также обсуждается. Заместитель спецпредставителя Трампа по Украине подчеркнул, что официальные переговоры по урегулированию украинского конфликта еще не начались, а Вашингтон все еще обсуждает с европейцами и украинцами способы его разрешения.

Дональд Трамп не упоминал Кита Келлога в составе переговорной группы от США по Украине. Он уполномочил госсекретаря США Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и специального представителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа возглавить переговоры с американской стороны.

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