Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в ФРГ после заявлений США по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг ввести в ФРГ чрезвычайное положение в свете последних заявлений США по Украине. Он заявил об этом в видеообращении, опубликованном на странице политика в соцсети X.

Как утверждает Шольц, переговоры президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным не были неожиданностью, но эти события требуют четкого, быстрого и решительного обозначения позиции Европы.

Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником США, следует сделать «гораздо больше для обеспечения безопасности», подчеркнул он.

Шольц предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону Германии, а также призвал бундестаг принять резолюцию, которая классифицирует конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, и на это необходимо дать ответ.