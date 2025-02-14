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02:56, 14 февраля 2025Мир

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в ФРГ после заявлений США по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг ввести в ФРГ чрезвычайное положение в свете последних заявлений США по Украине. Он заявил об этом в видеообращении, опубликованном на странице политика в соцсети X.

Как утверждает Шольц, переговоры президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным не были неожиданностью, но эти события требуют четкого, быстрого и решительного обозначения позиции Европы.

Для того чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником США, следует сделать «гораздо больше для обеспечения безопасности», подчеркнул он.

Шольц предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону Германии, а также призвал бундестаг принять резолюцию, которая классифицирует конфликт на Украине как чрезвычайную ситуацию.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, и на это необходимо дать ответ.

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