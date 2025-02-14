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16:11, 14 февраля 2025Силовые структуры

Шпионивший в Севастополе в пользу украинской разведки иностранец получил 14 лет колонии

УФСБ: В Севастополе суд дал 14 лет иностранцу за шпионаж в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Севастопольский городской суд приговорил 43-летнего гражданина одной из стран СНГ к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинской разведки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Российские спецслужбы установили, что мужчина через Telegram передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины разведывательные данные о местах дислокации вооружения, военной техники и подразделений Вооруженных Сил России на территории Севастополя с целью нанесения по ним огневого удара.

13 февраля сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил гражданку Украины Ани Ельцову к десяти годам колонии общего режима по делу о шпионаже.

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