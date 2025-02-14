Шпионивший в Севастополе в пользу украинской разведки иностранец получил 14 лет колонии

УФСБ: В Севастополе суд дал 14 лет иностранцу за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд приговорил 43-летнего гражданина одной из стран СНГ к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинской разведки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Российские спецслужбы установили, что мужчина через Telegram передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины разведывательные данные о местах дислокации вооружения, военной техники и подразделений Вооруженных Сил России на территории Севастополя с целью нанесения по ним огневого удара.

13 февраля сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил гражданку Украины Ани Ельцову к десяти годам колонии общего режима по делу о шпионаже.