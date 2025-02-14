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07:14, 14 февраля 2025Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

Белгородский глава Гладков: Система ПВО сработала над Старооскольским округом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Старооскольским округом Белгородской области. Об этом сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, над округом было сбито сразу несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Информации о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал чиновник.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО также отразили воздушную атаку.

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