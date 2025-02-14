Система ПВО сработала в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Старооскольским округом Белгородской области. Об этом сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По словам чиновника, над округом было сбито сразу несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Информации о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал чиновник.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО также отразили воздушную атаку.