Система ПВО сработала в российском регионе

Белгородский глава Гладков: Система ПВО сработала над Старооскольским округом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Старооскольским округом Белгородской области. Об этом сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, над округом было сбито сразу несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Информации о пострадавших и повреждениях не поступало», — рассказал чиновник.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО также отразили воздушную атаку.