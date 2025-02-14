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13:25, 14 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа по Украине призвал Киев и Москву к прямым переговорам

Спецпосланник Трампа Келлог: Россия и Украина должны провести прямые переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия и Украина должны провести прямые переговоры. С таким предложением выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Tagesschau.

«Три стороны должны поговорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, Россия и Украина, они должны сесть и поговорить», — сказал он.

Келлог добавил, что считает необходимым разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. США известно, что российская сторона говорит о нелегитимности президента Украины, «но это не работает».

«Им придется [поговорить]. И обеим сторонам придется от чего-то отказаться», — отметил спецпосланник президента США.

Ранее заместитель спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул заявил, что США не исключают возвращения Украины к границам 2014 года и вступления страны в НАТО.

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