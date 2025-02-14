США призвали Европу покупать американское оружие ради НАТО

Власти США призывают страны Европы покупать американское оружие для сохранения силы НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация президента Дональда Трампа заявила союзникам в Великобритании и Европе, что хочет, чтобы они закупали американское оружие и военную технику для поддержания альянса НАТО», — утверждается в публикации.
По словам источников, американские власти на протяжении последнего времени несколько раз озвучивали эту просьбу. Кроме того, они обещали смягчить требование к странам НАТО о повышении трат на оборону до 5 процентов ВВП в случае, если европейские государства повысят совместимость с вооруженными силами США и увеличат инвестиции в американские компании.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в свете последних заявлений США по Украине европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире.