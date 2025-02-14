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08:34, 14 февраля 2025Мир

США призвали Европу покупать американское оружие ради НАТО

Bloomberg: США призывают Европу покупать американское оружие для сохранения НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Власти США призывают страны Европы покупать американское оружие для сохранения силы НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация президента Дональда Трампа заявила союзникам в Великобритании и Европе, что хочет, чтобы они закупали американское оружие и военную технику для поддержания альянса НАТО», — утверждается в публикации.

По словам источников, американские власти на протяжении последнего времени несколько раз озвучивали эту просьбу. Кроме того, они обещали смягчить требование к странам НАТО о повышении трат на оборону до 5 процентов ВВП в случае, если европейские государства повысят совместимость с вооруженными силами США и увеличат инвестиции в американские компании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в свете последних заявлений США по Украине европейские государства должны пересмотреть свою роль в мире.

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