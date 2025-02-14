Потерявшим интерес к сексу людям назвали способ решить проблему

За сексуальное возбуждение отвечает мозг, поэтому при исчезновении интереса к интимной близости нужно работать с мышлением, считает сексолог и педагог полового просвещения Эмили Нагоски. В интервью Men's Health она назвала способ решить эту проблему.

Нагоски рассказала, что столкнувшимся с интимными проблемами людям обычно советуют стимулировать возбуждение: смотреть порно, купить секс-игрушки или возбуждающее нижнее белье. Однако она убеждена, что в большинстве случаев все это бесполезно.

Нагоски объяснила, что сексуальная реакция возникает так же, как и любая другая реакция в мозге. «Это сочетание стимулирующих и тормозящих импульсов. Система сексуального возбуждения подобна ускорителю, который замечает всю связанную с сексом информацию во внешней среде, но также учитывает стимуляцию, происходящую во внутренних ощущениях тела, в мыслях и чувствах — все, что вы думаете, во что верите или воображаете», — уточнила она.

Сексолог полагает, что часто причина отсутствия интереса к сексу не в том, что не хватает стимулирующих факторов, а в слишком большом количестве тормозящих импульсов. «В первую очередь, нужно понять, что затормаживает возбуждение и устранить это», — резюмировала Нагоски.

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