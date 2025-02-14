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08:26, 14 февраля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Naitian (Tony) Wang / Unsplash

Бортпроводница ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в синей юбке и белой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила оранжевым шейным платком, туфлями на высоком каблуке и собранными в хвост волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Шикарная», «Прекрасная девушка», «Красивая и стильная», «Очень милая», — написали они.

Ранее стюардесса из США Алиса, работающая в одной из крупнейших авиакомпаний страны, раскрыла размер своей зарплаты. В течение 2024 года ее она колебалась от 2 до 4 тысяч долларов (от 182 до 365 тысяч рублей) в месяц.

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