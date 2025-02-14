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08:25, 14 февраля 2025Силовые структуры

Суд отменил оправдательный приговор по делу о контрабанде кокаина в Россию

Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке 472 кг кокаина в Россию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был обжалован государственным обвинителем. Он посчитал, что фигуранты были оправданы необоснованно: до присяжных доводились сведения, порочащие доказательства стороны обвинения. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение с другим составом суда и с другими присяжными.

Оправдательный приговор был вынесен в 2023 году в отношении литовцев Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса и россиян Георгия и Ивана Радомировых. При этом пятый подсудимый — Игорис Григас — был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с заключением в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.

По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Григас. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019 года фигуранты устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Эквадора в порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.

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