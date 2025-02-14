Суд отменил оправдательный приговор по делу о контрабанде кокаина в Россию

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор был обжалован государственным обвинителем. Он посчитал, что фигуранты были оправданы необоснованно: до присяжных доводились сведения, порочащие доказательства стороны обвинения. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение с другим составом суда и с другими присяжными.
Оправдательный приговор был вынесен в 2023 году в отношении литовцев Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса и россиян Георгия и Ивана Радомировых. При этом пятый подсудимый — Игорис Григас — был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с заключением в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.
По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Григас. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019 года фигуранты устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Эквадора в порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.