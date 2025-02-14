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04:06, 14 февраля 2025Мир

Трамп назвал способную помочь в урегулировании украинского кризиса страну

Трамп: Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании украинского кризиса. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

Трамп отметил, что Китай является очень важным игроком на мировой арене. В связи с этим он выразил надежду, что Пекин может помочь завершить конфликт между Украиной и Россией.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что собирается встретиться с лидерами Китая и России, когда «все уляжется», чтобы договориться о снижении эскалации и обсудить сокращение ядерных арсеналов. По его словам, Москва и Пекин вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире.

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