Трамп назвал способную помочь в урегулировании украинского кризиса страну

Трамп: Китай может помочь в урегулировании украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании украинского кризиса. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

Трамп отметил, что Китай является очень важным игроком на мировой арене. В связи с этим он выразил надежду, что Пекин может помочь завершить конфликт между Украиной и Россией.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что собирается встретиться с лидерами Китая и России, когда «все уляжется», чтобы договориться о снижении эскалации и обсудить сокращение ядерных арсеналов. По его словам, Москва и Пекин вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире.