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17:26, 14 февраля 2025Мир

Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме

Newsweek: Трамп повесил свое тюремное фото в Белом доме
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп повесил свое тюремное фото, сделанное в 2023 году при аресте в тюрьме штата Джорджия, в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Фотография президента Дональда Трампа, одна из самых скандальных фотографий президента, ставшая символом неповиновения для него самого и его сторонников, теперь с гордостью висит в коридоре возле Овального кабинета», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что впервые фото арестованного американского лидера было замечено недавно в ходе переговоров Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Трамп поручил вести переговоры с Россией своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, а не профильному назначенцу Киту Келлогу. При этом последний остается в группе по переговорам и будет взаимодействовать с украинским руководством.

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