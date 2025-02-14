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09:13, 14 февраля 2025Мир

Трампа обязали возобновить международную помощь

Федеральный суд обязал Трампа возобновить международную помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральный суд Соединенных Штатов своим постановлением обязал американского президента Дональда Трампа возобновить международную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ», — подчеркнули в инстанции.

Ранее Трамп запустил процесс пересмотра Госдепартаментом США иностранной помощи Агентства по международному развитию (USAID).

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