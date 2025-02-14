Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:53, 14 февраля 2025Культура

Цискаридзе описал актера на роль себя

Цискаридзе заявил, что в кино его должен сыграть актер с красивыми руками
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе описал актера, который мог бы сыграть его в кино. Об этом он рассказал в программе «Утро» телеканала ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Артист выразил уверенность, что в будущем о нем могут снять фильм. «Моим детям я сказал одну вещь: "Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки"», — заявил Цискаридзе.

Ранее народный артист России, звезда балета Андрис Лиепа заявил, что считает русскую балетную школу лучшей в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      В МИД сообщили о заминированных ВСУ колодцах в Курской области

      Дачникам назвали обязательные действия на участке перед началом весны

      Президент Германии призвал не вести себя как олени

      Цискаридзе описал актера на роль себя

      Соглашение США и Украины о природных ресурсах назвали невыполнимым

      В США раскритиковали британского министра обороны из-за слов о беседе Путина и Трампа

      Турист решил доехать до тайского острова на такси и оказался в другой части страны

      Следователи предъявили обвинение женщине за попытку продать младенца

      Стало известно о находящемся в колонии возлюбленном внучки бывшего мэра Тархова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше