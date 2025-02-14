Цискаридзе описал актера на роль себя

Цискаридзе заявил, что в кино его должен сыграть актер с красивыми руками

Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе описал актера, который мог бы сыграть его в кино. Об этом он рассказал в программе «Утро» телеканала ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Артист выразил уверенность, что в будущем о нем могут снять фильм. «Моим детям я сказал одну вещь: "Мне все равно, кто меня будет играть. Но учтите, что у этого человека должны быть красивые руки"», — заявил Цискаридзе.

Ранее народный артист России, звезда балета Андрис Лиепа заявил, что считает русскую балетную школу лучшей в мире.