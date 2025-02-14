В Британии рассказали об «ужасе» НАТО после разговора Трампа с Путиным

Times: После разговора Трампа и Путина коридоры штаб-квартиры НАТО опустели

Коридоры штаб-квартиры НАТО опустели после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает британское издание The Times.

Утверждается, что в день разговора чиновники из правительства Британии были предупреждены о том, что «грядет что-то важное». Детали беседы двух лидеров стали известны в ходе выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главы британского министерства обороны Джона Хили на пресс-конференции.

В тот момент Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social подробности разговора с Путиным. Отмечается, что после этого общественные пространства в штаб-квартире альянса опустели. Чиновники исчезли, чтобы обсудить эту новость или «просто выразить свой ужас».

Ранее Трамп оценил возможность уступок России на переговорах по Украине. «Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет», — сказал он.