В Финляндии раскритиковали Каллас после слов о сделке по Украине

Профессор Малинен: Единственное работающее соглашение будет заключено без ЕС

Единственное мирное соглашение, которое сработает, будет заключено без участия Европейского союза (ЕС). Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Он также раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за слова о том, что любое соглашение по Украине, заключенное без Брюсселя, не будет работать.

«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к войне, продажная ты ведьма», — высказался финский профессор.

Ранее Каллас пообещала, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую Россия и США предложат ей по итогам переговоров. Она добавила, что ее возмущает переговорная позиция президента США Дональда Трампа.