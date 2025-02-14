В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией

Удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) является провокацией украинских властей, специальной проведенной в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает в пятницу, 14 февраля, РИА Новости.
«Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — отметил он.
Парламентарий не исключил, что за этой провокацией стоят в том числе британские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы не позволить возобновить прямые каналы коммуникации между Москвой и Вашингтоном.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.