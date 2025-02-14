В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией

Депутат ГД Шеремет назвал удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева

Удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) является провокацией украинских властей, специальной проведенной в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, сообщает в пятницу, 14 февраля, РИА Новости.

«Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — отметил он.

Парламентарий не исключил, что за этой провокацией стоят в том числе британские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы не позволить возобновить прямые каналы коммуникации между Москвой и Вашингтоном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.