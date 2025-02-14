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13:49, 14 февраля 2025Россия

В Госдуме порассуждали о действиях властей России после окончания СВО

Депутат ГД Луговой: После СВО России нужно продвигать ценности за рубежом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Луговой

Андрей Луговой. Фото: Илья Питалев / АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / РИА Новости

После окончания специальной военной операции (СВО) Москве нужно создать организацию, которая продвигала бы за рубежом российские ценности. Так о действиях властей страны по завершении СВО порассуждал депутат Госдумы Андрей Луговой, его слова приводит Telegram-канал «Дума ТВ».

По мнению Лугового, эта организация должна практиковать «мягкую силу» и создавать положительный образ страны за рубежом. Парламентарий предположил, что она могла бы действовать на базе Госдумы, правительства или Министерства иностранных дел.

«[Организация] будет координировать действия России на внешнеполитической арене с точки зрения сотрудничества и пропаганды наших ценностей, невмешательства во внутренние дела», — заявил депутат.

При этом в России уже действует федеральное агентство Россотрудничество, целью которого заявлено усиление гуманитарного влияния страны в мире. Как сообщается на сайте организации, она представлена в 71 стране мира 87 загранпредставительствами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о поддержке большинством стран идей Русского мира. По словам главы государства, главная притягательность Русского мира — в открытости и уважении ко всем существующим обычаям и культурам.

ЖЗЛ
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