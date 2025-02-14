В Киеве решили не отказываться от вступления в НАТО

Глава МО Украины Умеров: Киев не отказывается от курса на вступление в НАТО

Киев не отказывается от курса на вступление в НАТО. Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров, его слова в своем Telegram-канале опубликовало возглавляемое им ведомство.

«Украина не отказывается от своего стратегического курса — мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности», — заявил он.

Министр добавил, что перед заседанием Совета Украина — НАТО поговорил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Он проинформировал генсека о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания военных возможностей страны.

Ранее Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО никогда не рассматривалось как часть мирной сделки с Россией. Он подчеркнул, что организация обещала Киеву членство на саммите альянса в Вашингтоне, однако отметил, что никто не обещал, что страна вступит в НАТО сразу после окончания переговоров.