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13:35, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали удары ВСУ по России на фоне переговоров с США

Песков не стал связывать удары ВСУ по России с переговорами с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России действительно продолжаются. Атаки Киева на гражданскую инфраструктуру на фоне переговоров России с США прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи. Но то, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, — это так», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что позиция России по подобным ударам уже была озвучена и хорошо известна.

Ранее Песков ответил на слова президента США Дональда Трампа о желании вернуть Россию в «Большую семерку». Он заявил, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой».

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