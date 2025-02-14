В Кремле раскрыли подробности урегулирования конфликта на Украине

Песков: По теме украинского урегулирования Кремлю сообщить пока нечего

По теме урегулирования конфликта на Украине сообщить пока нечего. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств России и США дали поручения своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни», — сказал он.

По словам представителя Кремля, конфигурация будет потом, и о ней своевременно расскажут.

Ранее Песков ответил на слова президента США Дональда Трампа о желании вернуть Россию в «Большую семерку» (G7). Он заявил, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой» (G20).