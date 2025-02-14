В Крыму и Севастополе выросла раскрываемость коррупционных дел

СК: В Крыму и Севастополе раскрываемость коррупционных дел выросла на 30 %

В Крыму и Севастополе раскрываемость коррупционных дел выросла на 30 процентов за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального главка Следственного комитета (СК) Владимира Терентьева.

По его данным, число дел по статье о коррупции в 2024 году выросло с 321 до 436, из них 246 уже направлены в суд. Также ведомству удалось добиться возмещения 93 процентов от общей суммы причиненного ущерба, которая составляет 1,4 миллиарда рублей. Еще на 300 миллионов наложен арест.

Ранее сообщалось, что за 2024 год прокуроры смогли взыскать 1,5 миллиарда рублей с дропперов — владельцев карт, на которые мошенники переводят украденные деньги.

