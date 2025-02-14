В ЛНР рассказали о новом плацдарме ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России пересекли реку Оскол в районе Тополей в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России пересекли реку Оскол в районе населенного пункта Тополи в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Лимана Второго ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли новые рубежи», — отметил военный эксперт.

Марочко сообщил об уничтожении ВС России опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Тополи северо-западнее Логачевки и формировании нового плацдарма на правом берегу реки Оскол. Подполковник НМ ЛНР в отставке также сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок автомобильной дороги Лиман Второй — Каменка, расположенный на левом берегу Оскола.

Ранее Марочко рассказал о формировании котла для ВСУ в Харьковской области. Эксперт подчеркнул, что российские войска взяли под контроль практически все стратегические высоты на данном участке фронта.