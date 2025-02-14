В МИД оценили отказ США от членства Украины в НАТО

Захарова: Отказ США от членства Украины в НАТО говорит о реализме Вашингтона

Отказ США от членства Украины в НАТО в качестве условия урегулирования конфликта говорит о реализме Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявления, исходящие из Вашингтона, говорят о реализме восприятия ситуации», — отметила Захарова, отвечая на вопрос, видит ли Россия компромисс в позиции США по членству Украины в НАТО.

Дипломат подчеркнула, что реализм Вашингтона в восприятии ситуации не стоит недооценивать, так как он является «ключевым элементом движения» к урегулированию конфликта. Она подчеркнула, что Москва оценивает отношение США к членству в НАТО как реализм, а не компромисс. По ее словам, Россия давно заявляла о недопустимости принятия Киева в альянс.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он считает маловероятным вступление Украины в НАТО в процессе мирного урегулирования конфликта.