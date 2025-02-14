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06:13, 14 февраля 2025Силовые структуры

В Москве арестовали замначальника таможни

ТАСС: В Москве замначальника таможни Юрасова обвинили в получении взятки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления Москвы Дениса Юрасова арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС.

В суде заявили, что в отношении Юрасова завели уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, которая будет действовать до 21 апреля. Также отмечается, что Юрасова уволили с должности.

Ранее в Москве задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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