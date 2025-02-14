В Москве задержали серийных похитителей смартфонов в метро

В Москве росгвардейцы поймали 10 человек, похищавших смартфоны у граждан в метро

В Москве росгвардейцы задержали десять человек, которые в течение нескольких лет похищали в метро смартфоны у пассажиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди задержанных серийных похитителей — координаторы, скупщики и исполнители. Кроме того, сотрудники Росгвардии поймали предполагаемого организатора злоумышленников. Ею оказалась 69-летняя москвичка. В отношении фигурантов возбуждено девять уголовных дел. У них были проведены обыски. В результате силовики обнаружили и изъяли банковские карты, ноутбуки, телефоны, одежду и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данным Росгвардии, фигуранты на протяжении нескольких лет похищали у пассажиров в метро дорогостоящие смартфоны. Они выбирали своих жертв — это были граждане, которые разговаривали по мобильным телефонам. После этого две девушки незаметно вынимали гаджеты и передавали их сообщникам, которые занимались разблокировкой устройств, а затем продавали их. Полученную от продаж прибыль организаторы распределяли между всеми соучастниками.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 45-летний мужчина, который попытался украсть у женщины на улице дорогой телефон, но получил отпор.