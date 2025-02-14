В Москве загорелся строящийся 37-этажный дом

МЧС: На северо-западе Москвы загорелся строящийся 37-этажный дом

В 1-м Тушинском проезде на северо-западе Москвы загорелся строящийся 37-этажный дом. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пламя распространилось по третьему этажу здания на площади 40 квадратных метров.

К месту происшествия направили 23 специалиста и 11 единиц спецтехники. По предварительной версии, воспламенились строительные материалы, краски, растворители.

Данные о пострадавших уточняются, пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся склад. Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 53 специалиста и 14 единиц техники. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

Жители северо-востока столицы слышали в округе взрывы и видели густой черный дым.