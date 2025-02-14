Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:53, 14 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли слова Трампа об участии России на встрече в Мюнхене

Советник Зеленского Литвин: Разговора с РФ в Мюнхене не будет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что представители России будут участвовать на встрече в Мюнхене. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, Украина сначала должна обсудить мирное урегулирование с США и Европой, которая «должна быть участницей любого серьезного разговора». Только после этого общая, согласованная с союзниками позиция будет представлена Москве.

«За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается», — сказал Литвин, не упомянув американского президента.

Ранее Трамп сообщил, что представители России и США 14 февраля проведут контакты по урегулированию украинского конфликта. Стороны, по его словам, встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

      Внешность 62-летней актрисы в облегающем наряде вызвала споры в сети

      Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

      Винник прокомментировал возвращение в Россию

      В офисе Зеленского опровергли слова Трампа об участии России на встрече в Мюнхене

      Бьянка Цензори ушла от Канье Уэста после ее голого появления на «Грэмми»

      «Чупакабра» растерзала 24 козы и овцы за неделю

      В «Кофемании» в центре Москвы произошла крупная драка

      Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

      Суд в США засекретил материалы слушания по делу Винника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше