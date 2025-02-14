В офисе Зеленского опровергли слова Трампа об участии России на встрече в Мюнхене

Советник Зеленского Литвин: Разговора с РФ в Мюнхене не будет

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что представители России будут участвовать на встрече в Мюнхене. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, Украина сначала должна обсудить мирное урегулирование с США и Европой, которая «должна быть участницей любого серьезного разговора». Только после этого общая, согласованная с союзниками позиция будет представлена Москве.

«За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается», — сказал Литвин, не упомянув американского президента.

Ранее Трамп сообщил, что представители России и США 14 февраля проведут контакты по урегулированию украинского конфликта. Стороны, по его словам, встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности.