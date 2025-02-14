В Пентагоне прокомментировали знаменитый ролик со стремительным НЛО

UM: В Пентагоне огромную скорость НЛО с известного ролика объяснили иллюзией

Специалисты Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне прокомментировали знаменитый ролик Go Fast («Летит быстро»), на котором запечатлен стремительный неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом пишет Unexplained Mysteries (UM).

Считается, что это видео было снято на камеру истребителя ВМС США у побережья Флориды в 2015 году. Три года спустя оно утекло в интернет, а в 2020 году его официально опубликовало Министерство обороны США. Go Fast стал одной из видеозаписей НЛО, которые вызвали новый всплеск интереса к этому феномену.

Многочисленные уфологи утверждали, что объект на видео движется с огромной скоростью, недоступной современным самолетам. Однако в новом отчете AARO сказано, что скорость объекта составляет «от 8 до 150 километров в час». Огромную скорость НЛО приписывали из-за оптической иллюзии. «Кажущаяся высокая скорость объекта объясняется параллаксом движения — оптическим эффектом, при котором наблюдатель принимает медленно движущийся объект за быстро движущийся, так как сам находится в движении», — объяснили в AARO.

При этом эксперты департамента пока не смогли выяснить, какой именно объект был заснят на Go Fast.

Ранее ветеран ВВС США заявил, что участвовал в поиске и эвакуации «инопланетного корабля». По словам военного, объект был белым и походил на куриное яйцо.

