Дубинский заявил о намерении Лондона обеспечивать Зеленского в случае отставки

Лондон будет обеспечивать президента Украины Владимира Зеленского в случае его отставки и ухода от власти. О таком намерении в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Великобритания готовит для украинского лидера «золотой парашют». Он отметил, что Зеленского якобы обещают трудоустроить в один из британских университетов, где ему должны будут платить 200 тысяч фунтов стерлингов (почти 23,2 миллиона рублей) за одну лекцию.

Депутат заявил, что в год глава государства должен будет читать 10 лекций, а его доходы будут составлять 2 миллиона фунтов стерлингов (около 231,7 миллиона рублей).

Ранее Александр Дубинский заявил, что санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показывают неготовность Владимира Зеленского к миру. Он подчеркнул, что ограничительные меры против депутата являются чем-то большим, чем попытка исключить его партию «Европейская солидарность» из голосований Рады.