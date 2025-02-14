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19:43, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о намерении Лондона дать Зеленскому «золотой парашют»

Дубинский заявил о намерении Лондона обеспечивать Зеленского в случае отставки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лондон будет обеспечивать президента Украины Владимира Зеленского в случае его отставки и ухода от власти. О таком намерении в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Великобритания готовит для украинского лидера «золотой парашют». Он отметил, что Зеленского якобы обещают трудоустроить в один из британских университетов, где ему должны будут платить 200 тысяч фунтов стерлингов (почти 23,2 миллиона рублей) за одну лекцию.

Депутат заявил, что в год глава государства должен будет читать 10 лекций, а его доходы будут составлять 2 миллиона фунтов стерлингов (около 231,7 миллиона рублей).

Ранее Александр Дубинский заявил, что санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показывают неготовность Владимира Зеленского к миру. Он подчеркнул, что ограничительные меры против депутата являются чем-то большим, чем попытка исключить его партию «Европейская солидарность» из голосований Рады.

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