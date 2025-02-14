В России высказались о вероятном сроке встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Переговоры Путина и Трампа могут состояться в течение пары месяцев

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу уже в ближайшие один-два месяца, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что Саудовская Аравия может быть выбрана местом встречи по причине нейтральности страны.

«Во многом сроки встречи зависят от людей, которые будут готовить материалы к ней, от того, как они сработают. Мне кажется, что все произойдет достаточно оперативно, и через месяц-два, а, может, и раньше, мы уже увидим архитектуру этого переговорного проекта», — сказал политик.

Чепа предположил, что Саудовская Аравия называется, как вероятное место встречи из-за ее нейтральности. И добавил, что многие страны хотели бы стать площадкой для переговоров президентов США и России.

«В первую очередь, место, где будет происходить встреча, должно быть безопасно и нейтрально. Думаю, на сегодняшний день таких стран несколько, это не только Саудовская Аравия. Полагаю, спецслужбы уже давно прорабатывают этот вопрос. Вероятно, многие страны хотели бы, чтобы переговоры прошли именно у них», — заключил депутат.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Лидеры также договорились о начале работы по подготовке к полноценным переговорам.

