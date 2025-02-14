Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 14 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о вероятном сроке встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Переговоры Путина и Трампа могут состояться в течение пары месяцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу уже в ближайшие один-два месяца, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что Саудовская Аравия может быть выбрана местом встречи по причине нейтральности страны.

«Во многом сроки встречи зависят от людей, которые будут готовить материалы к ней, от того, как они сработают. Мне кажется, что все произойдет достаточно оперативно, и через месяц-два, а, может, и раньше, мы уже увидим архитектуру этого переговорного проекта», — сказал политик.

Чепа предположил, что Саудовская Аравия называется, как вероятное место встречи из-за ее нейтральности. И добавил, что многие страны хотели бы стать площадкой для переговоров президентов США и России.

«В первую очередь, место, где будет происходить встреча, должно быть безопасно и нейтрально. Думаю, на сегодняшний день таких стран несколько, это не только Саудовская Аравия. Полагаю, спецслужбы уже давно прорабатывают этот вопрос. Вероятно, многие страны хотели бы, чтобы переговоры прошли именно у них», — заключил депутат.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Лидеры также договорились о начале работы по подготовке к полноценным переговорам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Асада рассказал, как его семья спасалась из осажденного Дамаска. Какую роль сыграл в этом неизвестный российский чиновник?

      Минобороны заявило о поражении колонны ВСУ в Курской области

      Россияне рассказали об отношении к разделу наследства между детьми

      В Москве арестовали замначальника таможни

      Зверства ВСУ над жителями Курской области призвали признать геноцидом

      В России высказались о вероятном сроке встречи Путина и Трампа

      Психолог раскрыла главный минус служебных романов

      Россиянам назвали защищающий от слабоумия напиток

      Макрон призвал Европу «нарастить мышцы» из-за действий Трампа

      В российском регионе сообщили об отбитой атаке ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше