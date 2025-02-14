В российском городе произошла смертельная авария с машиной скорой помощи

В Севастополе произошла смертельная авария с машиной скорой помощи

В Севастополе произошла смертельная авария с машиной скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным российского издания, карета скорой столкнулась с иномаркой на пересечении проспекта Генерала Острякова с дорогой «Подьезд к Максимовой даче». В результате пострадали четверо горожан, водителя скорой спасти не удалось.

По предварительной версии, кроссовер двигался на зеленый сигнал светофора, а неотложка на красный. Работали маяки, однако спецсигнала не было.

Травмы получили водитель иномарки и три человека в скорой, среди которых пятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что BMW X7 с тремя военными протаранил машину скорой помощи в Белгороде. Тогда не удалось спасти двух женщин, которые работали фельдшерами. У обеих остались маленькие дети.