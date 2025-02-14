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18:52, 14 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали сотрудницу госучреждения за взятку

В Брянской области задержали сотрудницу госучреждения за взятку в 1,7 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянской области задержали сотрудницу госучреждения за взятку в размере 1,7 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным ведомства, специалист по закупкам регионального государственного казенного учреждения получила от предпринимателя взятку более 1,7 миллиона рублей. Злоумышленница организовывала проведение конкурсных процедур на поставку товаров и предоставление услуг для организации. При этом она неоднократно оказывала помощь в победе в тендерах и заключении договоров с заинтересованными лицами.

В ходе обыска на рабочем месте и у нее дома были изъяты документы, имеющие доказательное значение. На период расследования она заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что советника российского губернатора оштрафовали на 500 миллионов рублей и приговорили к 12 годам.

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