В российском регионе задержали второго подозреваемого по делу о подрыве машины в Бердянске

В Бердянске задержали второго подозреваемого в подрыве машины будущего судьи

В Бердянске задержали второго подозреваемого в подрыве машины будущего судьи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и статье 222.1 УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2024 года двое жителей Бердянска, которые были участниками террористического сообщества, получили задание от куратора в Главном управлении разведки (ГУР) Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За это им пообещали вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.

Обвиняемые получили переданные ГУР Украины компоненты для изготовления взрывного устройства. Они собрали его по инструкции и разместили под автомобилем потерпевшего. 2 октября 2024 года фигуранты привели его в действие, в результате транспортное средство было повреждено.

Оставшиеся компоненты и взрывчатые вещества они спрятали в тайник, чтобы потом использовать для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Этот схрон был обнаружен сотрудниками Следственного комитета в ходе расследования. По изъятым предметам назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность взорвавшего автомобиль судьи в Бердянске.