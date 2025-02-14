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16:49, 14 февраля 2025Мир

В США раскритиковали британского министра обороны из-за слов о беседе Путина и Трампа

Риттер раскритиковал главу МО Британии Хили из-за слов о беседе Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Johanna Geron / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал министра обороны Великобритании Джона Хили из-за его слов о беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону», — написал Риттер, обвинив британскую сторону в развязывании конфликта.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились организовать встречу.

Джон Хили, комментируя разговор российского и американского лидеров, заявил, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», а мнение Киева «должно быть в центре любых переговоров».

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