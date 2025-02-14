В США раскритиковали британского министра обороны из-за слов о беседе Путина и Трампа

Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал министра обороны Великобритании Джона Хили из-за его слов о беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.
«Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону», — написал Риттер, обвинив британскую сторону в развязывании конфликта.
12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Президенты обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились организовать встречу.
Джон Хили, комментируя разговор российского и американского лидеров, заявил, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», а мнение Киева «должно быть в центре любых переговоров».