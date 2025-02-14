Макгрегор: Зеленский приказывал атаковать инспекторов ООН, направляющихся к ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский приказывал атаковать инспекторов ООН, которые направлялись с проверкой на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом заявил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский два раза отдавал приказ атаковать инспекторов ООН, которые направлялись к ЗАЭС, чтобы остановить ротацию наблюдателей ООН на этом объекте. Также известно, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало разрабатывать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы впоследствии захватить и удерживать станцию ​​в заложниках в случае краха Киева или провала переговоров», — отметил эксперт.

Макгрегор указал на то, что США и их союзники должны принять эту информацию к сведению. По его мнению, именно западные страны будут нести ответственность за катастрофу, которая может произойти, «если они ничего не предпримут, чтобы остановить безумие в Киеве».

Ранее стало известно, что линия снабжения Запорожской атомной электростанции «Ферросплавная-1» выведена из строя из-за атаки ВСУ. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подчеркнул, что отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации объекта.