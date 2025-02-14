Российский дрон снял на видео блуждающих по лесу пьяных бойцов ВСУ

Дрон ВС России снял блуждающих по лесу в Сумской области пьяных бойцов ВСУ

В Сумской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пьяном виде блуждали по лесу. Их перемещения снял на видео российский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

«Наши операторы БПЛА обнаружили передвижение подозрительных ВСУшников. Организовали за ними наблюдение, чтобы вычислить их пункт дислокации или опорник. В итоге солдаты противника оказались пьяными в хлам», — говорится в публикации.

На кадрах можно заметить, как двое украинских военнослужащих, шатаясь, падая и помогая встать друг другу, слоняются по лесу. Однако в результате российским военным не удалось при помощи дрона установить более крупное скопление солдат противника. Отмечается, что попавшие на видео бойцы ВСУ сами не смогли найти свое расположение.

Ранее стало известно, что украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах ВСУ с помощью алкоголя. Они разрешают бойцам употреблять спиртные напитки в неограниченных количествах во время коротких отпусков.

