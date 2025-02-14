В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

На Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) сложилась непростая ситуация после артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«Если говорить о ситуации, конечно, на самой Запорожской ТЭС ситуация очень непростая. Там есть разрушения», — подчеркнул общественный деятель.
Рогов рассказал о ситуации после массированного обстрела Запорожской области ВСУ в ночь на 14 февраля. По его информации, украинские военные нанесли 15 артиллерийских ударов по территории ТЭС в Энергодаре.
Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, в результате более 50 тысяч человек остались без света. Жителей призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.