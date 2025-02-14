В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

Рогов: На Запорожской ТЭС непростая ситуация после обстрела ВСУ, есть разрушения

На Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) сложилась непростая ситуация после артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Если говорить о ситуации, конечно, на самой Запорожской ТЭС ситуация очень непростая. Там есть разрушения», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов рассказал о ситуации после массированного обстрела Запорожской области ВСУ в ночь на 14 февраля. По его информации, украинские военные нанесли 15 артиллерийских ударов по территории ТЭС в Энергодаре.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, в результате более 50 тысяч человек остались без света. Жителей призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.