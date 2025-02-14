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12:31, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

Рогов: На Запорожской ТЭС непростая ситуация после обстрела ВСУ, есть разрушения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) сложилась непростая ситуация после артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Если говорить о ситуации, конечно, на самой Запорожской ТЭС ситуация очень непростая. Там есть разрушения», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов рассказал о ситуации после массированного обстрела Запорожской области ВСУ в ночь на 14 февраля. По его информации, украинские военные нанесли 15 артиллерийских ударов по территории ТЭС в Энергодаре.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, в результате более 50 тысяч человек остались без света. Жителей призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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