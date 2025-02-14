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17:10, 14 февраля 2025Россия

Винник до последнего был в неведении о своем возвращении в Россию

Винник рассказал, что до последнего был в неведении о своем возвращении в Россию
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ТАСС

Россиянин Александр Винник, освобожденный властями США и возвращенный ими на родину, заявил, что до последнего момента был в неведении о своем освобождении. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Да, [до последнего не знал]. Они же ничего не говорят: куда летим, почему», — сказал он.

Винник добавил, что пока до конца не осознал, что уже дома. По его словам, он чувствует себя нормально, однако ему нужно время, чтобы прийти в себя. «Дети соскучились, выросли за это время», — констатировал освобожденный из американского заключения россиянин.

О возвращении Винника после многолетнего пребывания в американской тюрьме стало известно накануне, 13 февраля. Это стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал осужденный в России за контрабанду наркотиков американец Марк Фогель.

Винник, как утверждалось, может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткоинов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox. Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР, после чего экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022-м.

Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e, использовавшуюся, по их версии, российскими преступными группировками для финансирования киберпреступлений, торговли наркотиками и хищения персональных данных. Через преступную схему с 2010 года якобы было отмыто более четырех миллиардов долларов.

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