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18:19, 14 февраля 2025Силовые структуры

Влюбленных россиян нашли бездыханными на диване рядом с окровавленным молотком

В Орловской области влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Орловской области влюбленную пару нашли бездыханной на диване рядом с окровавленным молотком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

31-летняя женщина и ее 33-летний друг жили в съемной квартире в селе Заречье. Вечером они поругались и в ходе конфликта использовали друг против друга один молоток. Пара нанесла им другу другу ранения, оказавшиеся летальными.

Их тела нашли, лежащими рядом на диване. Возбуждено уголовное дело.

14 февраля сообщалось, что в Нижнем Новгороде 43-летний мужчина украл в цветочном магазине букет из 11 роз стоимостью пять тысяч рублей из-за отсутствия сдачи у флориста.

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