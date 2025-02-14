Влюбленных россиян нашли бездыханными на диване рядом с окровавленным молотком

В Орловской области влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком

В Орловской области влюбленную пару нашли бездыханной на диване рядом с окровавленным молотком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

31-летняя женщина и ее 33-летний друг жили в съемной квартире в селе Заречье. Вечером они поругались и в ходе конфликта использовали друг против друга один молоток. Пара нанесла им другу другу ранения, оказавшиеся летальными.

Их тела нашли, лежащими рядом на диване. Возбуждено уголовное дело.

14 февраля сообщалось, что в Нижнем Новгороде 43-летний мужчина украл в цветочном магазине букет из 11 роз стоимостью пять тысяч рублей из-за отсутствия сдачи у флориста.